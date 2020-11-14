Fenerbahçe'nin sakatlık nedeniyle takımdan ayrı olan yıldızları Sosa ve Samatta, pazartesi takımla çalışmalara başlıyor.



İki gün daha düz koşu yapacak olan oyuncular, 15 Kasım Pazar günü oynanacak Karagümrük hazırlık maçında görev yapamayacak ancak pazartesiden itibaren takımla çalışacak.



Tolga Ciğerci de pazartesi arkadaşlarına katılacak. Dün dinlendirilen Serdar Aziz'in ise önemli bir sakatlığı yok.