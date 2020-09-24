Fenerbahçe'de Sosa ve Novak'a özel program!

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer edilen sol bek Filip Novak ile maestro Jose Sosa, sezon öncesinde takımla birlikte yeterli idman yapamadı.



Hal böyle olunca tam olarak hazır hale gelmeye iki yıldız, performanslarının yüzde 100'ünü takıma yansıtamadı.



Ancak Erol Bulut'un kurmayları, Novak ve Sosa'ya özel yüklemeler yapıyor.



Bu şekilde iki futbolcunun da pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.



Sosa, bu sezon 2 maçta 57 dakika, Novak ise 21 dakika şans bulabildi.



