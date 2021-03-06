Fenerbahçe'de Sosa ve Novak kendine geldi

Fenerbahçe'de sevindiren bir diğer gelişme Jose Sosa ve Filip Novak'ın form tutması oldu. Sezon başında transfer edilen ikili hem hazırlık döneminde tam olarak yer almamaları hem de sakatlık ve hastalık nedeniyle istenen katkıyı yapamamıştı.



Sosa, Trabzonspor ve Antalyaspor karşısında bulduğu şansları iyi değerlendirirken, futboluyla da göz doldurdu. Trabzon karşısında sonradan oyuna giren Novak da, ilk onbirde çıktığı Antalyaspor maçında sol bekte eski günlerindeki gibi etkiliydi. Şık bir gollük pasından Pelkas yararlanamadı. Ligde artık kader haftalarına doğru gidilirken iki ismin form tutması, teknik heyeti hem sevindirdi hem elini güçlendirdi..



