Fenerbahçe'de Sosa-Caner etkisi

Fenerbahçe'de usta ayaklar Jose Sosa ve Caner Erkin, takımın skor yükünü sırtladı. Duran topların iki yıldızı, sarı-lacivertlilerin bulduğu 7 golün 6'sına imzalarını attı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Sosa-Caner etkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2020 08:05
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı iki yıldız isim Caner Erkin ve Jose Sosa, ilk 5 haftada büyük etki bıraktı. Duran toplarda çok başarılı olan iki yıldız, takımın bulduğu 7 golün 6'sına imza attı.

Sadece Göztepe önünde Ozan Tufan'ın ortasında Pelkas'ın kaydettiği golde öne çıkmayan ikili, diğer gollerde öne çıktı. 5 haftada 3 asist yapan Caner'le, 5 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle oynayan Sosa, alkışları topladı.

4 yıl sonra sarı-lacivertlilere geri dönen Caner, Ç.Rize, Karagümrük ve Göztepe maçlarında kornerden asistleri yaptı. Sosa da Ç.Rize ve Göztepe maçlarında penaltıdan gol bulurken, 4. haftadaki Karagümrük karşılaşmasında da Samatta'ya gol attırdı.

5'te 3

Süper Lig'de 5. haftada Fenerbahçe aleyhine 3. kez penaltı verildi. Geçen hafta Karagümrük maçında kalesinde 2 penaltı tehlikesi yaşayan ve sadece 1 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu hafta da Göztepe deplasmanında penaltıdan Guilherme'nin golüyle üzüldü.

Yenilmez Fenerbahçe!

Erol Bulut yönetiminde 2020-21 sezonuna başlayan Fenerbahçe, emin adımlarla ilerliyor. Sezon başı kampındaki hazırlık maçlarından bu yana yenilmeyen sarı-lacivertliler yoluna devam ediyor. Hem özel maçlar hem de resmi karşılaşmalar toplamında 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alındı. Erol Bulut'un takımı Süper Lig'de de 5 haftada 11 puan topladı ve maç fazlasıyla dünü lideri geçirdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için