Fenerbahçe'de sonunda transferler tam isabet

Son 3 yılda 52 transfer yapan Fenerbahçe en sonunda başarıyı sağlayabildi. Konyaspor deplasmanında 3-0 kazanan takımda birer gole imza atan Szalai ve Osayi-Samuel ile asist yapan Pelkas, bilhassa bu sezon 24 transfer arasında en fazla dikkat çeken isimler oldu. Sezon başında son günde gelen Pelkas ile ocak ayında takıma katılan Szalai ile Osayi-Samuel büyük etki bıraktı. Bu 3 ismin henüz 20'li yaşlarda olması da gelecek adına yönetimi umutlandırıyor.



Gustavo da kaptan oldu



23 yaşındaki Szalai ve Osay-Samuel ile 26 yaşındaki Pelkas'ın gelecekte takıma transferden ciddi paralar kazandırması da bekleniyor. Bu isimler sportif açıdan da takıma önemli bir katkı ve özveri koydular. 2 milyon euroya gelen Szalai, 450 bin euroya transfer edilen Samuel ve 1.6 milyon euroya takıma katılan Pelkas geldikleri ilk günden itibaren uyum sağladılar. Geçen sezon Marsilya'dan alınan Gustavo da şu anda takımın ikinci kaptanı.



ROGON'la doğru işbirliği



Transferde son dönemde hedefi tutturan Fenerbahçe'de futbolcu danışmanlığı şirketi ROGON'la kurulan doğru işbirliği de öne çıktı. Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve Luiz Gustavo üçlüsü ROGON'a bağlı oyuncular olarak dikkat çekiyor. Şu anda Fenerbahçe'de en çok sevilen isimler arasında yer alan bu futbolcular son yılların en iyi transferleri olarak değelendiriliyor.



