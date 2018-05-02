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Fenerbahçe'de sonra Kayserispor'dan TFF'ye flaş başvuru

Kayserispor, 6 Mayıs Pazar 16:00 olarak açıklanan Beşiktaş maçı için hazırlıkların yapıldığını ve maçın gününün değiştirilmemesi gerektiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de sonra Kayserispor'dan TFF'ye flaş başvuru
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02 Mayıs 2018 15:49
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulundu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, mücadelenin daha önce belirlendiği gibi 6 Mayıs Pazar saat 16:00'da oynanması gerektiği, aksi bir durumda maça bile çıkılmasını enelleyebilecek durumların oluşabileceği belirtildi.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada "Kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuşun bulunmaması sebebiyle maça çıkmamız mümkün olmayabilir" ifadelerine de yer verildi.

Fenerbahçe de geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluk yarışı içerisindeki takımların maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanması gerektiği yönünde bir başvuruda bulunmuştu.

TFF'nin önceden belirlediği programa göre Beşiktaş-Kayserispor ve Fenerbahçe-Bursaspor maçları 6 Mayıs Pazar 16:00'da, Akhisarspor-Galatasaray maçı ise aynı gün saat 19:00'da oynanacak. Medipol Başakşehir-Sivasspor maçı ise 4 Mayıs Cuma günü oynanacak.

İşte Kayserispor'un TFF'ye gönedrdiği yazı...







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