Fenerbahçe'de son pas ve bitiricilik sorunu

Konya'ya karşı 'stop' eden Fenerbahçe, bitiricilik ve hatalı son pas sorunları yaşıyor. 8 haftada 132 şut atan sarı-lacivertlilerde gole çevirme oranı yüzde 10'un altında. 7 şut direkten döndü. Son lig maçındaki 44 ortanın ise sadece 4'ü isabetli.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de son pas ve bitiricilik sorunu
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09 Kasım 2020 10:57
Konyaspor karşısında 2-0'la ligdeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de, ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Geride kalan 8 haftada birçok tehlikeli gol pozisyonuna giren Kanarya'nın bitiricilik sorunu düşündürüyor.

Şu ana dek 18 net gol pozisyonundan yararlanamayan Fener, 44'ü isabetli 132 kez rakip kaleye şut çekti. Toplamda 12 golü bulunan sarı-lacivertlilerin pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 10'nun altında. 7 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'de zirvede.

Üçüncü bölgeye topu rahat bir şekilde getiren Erol Bulut'un öğrencilerinin son vuruşlarda, isabetli orta ve son paslardaki isabetsizliği takımın skor anlamında üretkenliğini azaltıyor. Sarı lacivertliler son lig maçında 44 orta yaparken bu ortaların sadece 4'ü isabetli oldu. Teknik heyet de yapılan ortalardaki isabet oranının düşüklüğünden şikâyetçi.

Özellikle Caner Erkin'e bu konu hakkında uyarılar yapıldı. Bulut, antrenmanlarda bitiricilik ve son vuruş çalışması yaptıracak.

 



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