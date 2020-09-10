Fenerbahçe'de son aday Mbwana Samatta

Fenerbahçe Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta için Aston Villa ile görüştü

Haber; Takvim
Fenerbahçe'de son aday Mbwana Samatta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2020 09:31
Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin ardından yeni bir golcü için ciddi bir mesai harcayan Fenerbahçe Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta için Aston Villa'nın kapısını çaldı. Kalinic transferinden vazgeçen Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor.

ASTON VILLA GERİ ADIM ATTI

Daha önce Samatta için kiralama tekliflerine kapıyı kapayan İngiliz kulübü Aston Villa'nın bu konuda yumuşadığı ve satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Görüşmelerin bugün de devam edeceği belirtiliyor. Samatta daha önce hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile birlikte anılmış ancak maliyetinin yüksekliği nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Kısa bir süre önce de Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edilmişti



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için