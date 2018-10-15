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Fenerbahçe'de Soldado-Frey kapışması

Fenerbahçe'de Islam Slimani'nin forması garanti olurken Roberto Soldado ve Michael Frey arasında rekabet sürüyor.

Fenerbahçe'de Soldado-Frey kapışması
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15 Ekim 2018 10:37
Çift forvet sisteminde ısrar eden Phillip Cocu, Slimani ve Frey'e 11'de şans vermişti. Slimani'nin forması garanti olurken Soldado ve Frey arasında rekabet sürüyor.

Cocu, Trnava ve Başakşehir maçında iki forveti Slimani ve Frey'e 11'de şans vermişti. Hollandalı teknik adam bu taktikle devam etmeyi planlıyor.

Slimani'nin yeri garanti. Ancak Soldado ile Frey arasındaki rekabet tavan yaptı.

Her iki oyuncu da 47 yaşındaki çalıştırıcının gözüne girebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Sivas maçında Cocu'yu zor bir karar bekliyor.

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