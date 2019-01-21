Fenerbahçe'de Soldado bilmecesi

Fenerbahçe taraftarı yönetimden transfer bekliyor ancak sarı-lacivertliler daha çok satış haberleriyle gündeme geliyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Aatif'ı, Rize'ye gönderen Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado'ya da Arapların ilgisi devam ediyor.
Kayserispor'un eski hocası Sumudica'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab, 5 milyon dolar bonservis teklifinde bulundu.
Arap basını transferin bittiğini yazıyor ancak sarı-lacivertli yöneticiler bu konudaki sorulara net bir cevap vermiyor. Ümraniye kupa maçında forma giymeyen İspanyol golcü, bugün oynanacak maç için Bursa'ya götürüldü.
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Kayserispor'un eski hocası Sumudica'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab, 5 milyon dolar bonservis teklifinde bulundu.
Arap basını transferin bittiğini yazıyor ancak sarı-lacivertli yöneticiler bu konudaki sorulara net bir cevap vermiyor. Ümraniye kupa maçında forma giymeyen İspanyol golcü, bugün oynanacak maç için Bursa'ya götürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın