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Fenerbahçe'de Soldado bilmecesi

Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımı, sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da bitecek olan İspanyol golcü için 5 milyon dolar bonservisi gözden çıkarmış durumda

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de Soldado bilmecesi
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21 Ocak 2019 09:16
Fenerbahçe taraftarı yönetimden transfer bekliyor ancak sarı-lacivertliler daha çok satış haberleriyle gündeme geliyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Aatif'ı, Rize'ye gönderen Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado'ya da Arapların ilgisi devam ediyor.

Kayserispor'un eski hocası Sumudica'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab, 5 milyon dolar bonservis teklifinde bulundu.

Arap basını transferin bittiğini yazıyor ancak sarı-lacivertli yöneticiler bu konudaki sorulara net bir cevap vermiyor. Ümraniye kupa maçında forma giymeyen İspanyol golcü, bugün oynanacak maç için Bursa'ya götürüldü.

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