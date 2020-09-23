Fenerbahçe'de sola yeni aday: Fabio Martins

Transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, transfer gündemine Braga forması giyen 27 yaşındaki Fabio Martins'i aldı.

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Fenerbahçe'de sola yeni aday: Fabio Martins
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23 Eylül 2020 09:33
Transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, kanat transfer adayları arasına Braga forması giyen Fabio Martins'i ekledi. Sarı-lacivertli kulübün, geçen sezon FC Famalicao takımında kiralık oynayıp Portekiz Ligi'nde 29 maçta 12 gol atıp, 6 asist yapan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı ve kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu. 2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Sarı-lacivertliler, piyasa değeri 7 milyon euro olan Portekizli futbolcuyu kiralamayı planlıyor. 



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