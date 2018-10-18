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Fenerbahçe'de sol kanada çare Eljif!

Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında sol kanatta yine Eljif Elmas'ın oynaması bekleniyor.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de sol kanada çare Eljif!
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18 Ekim 2018 03:44
Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında sol kanatta yine Eljif Elmas'ın oynaması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Aatif kadro dışı, Valbuena da formsuz olduğu için bu bölgenin alternatifleri azaldı.

Teknik Direktör Phillip Cocu, orta sahayı Reyes ve Jailson ile oluşturmayı planlarken, sol tarafta ise Eljif'in katkı sağlamasını bekliyor.

Fenerbahçe ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Eljif Elmas, bu sezon 12 maçta oynadı ve 1 gol attı.

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