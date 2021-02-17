Fenerbahçe'de sol bekin alternatifi Attila Szalai

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, her gün ortaya çıkan yeni özellikleriyle teknik heyeti şaşırtmaya devam ediyor.



Kupada Başakşehir maçında üçlü savunmanın sol tarafında görevlendirilen 23 yaşındaki futbolcu, Karagümrük'e karşı da Caner'in oyundan alınmasının ardından sol beke geçti ve bir hayli başarılı oldu. Teknik heyet, sakatlıkları bitmeyen Novak'ın yerine artık Szalai'yi sol bek alternatifi görüyor.



Öte yandan F.Bahçe'nin Başakşehir ile oynadığı kupa maçında direkt kırmızı kart gören Lemos'a 2 maç ceza verildi. Uruguaylı stoper, Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek.