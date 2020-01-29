Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz iddia!

Devre arasını mutlak bir sol bek transferiyle kapatmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

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Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz iddia!
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29 Ocak 2020 12:40
Mali sorunların çözülmemesi nedeniyle Ricardo Rodriguez'e imza attıramayan Fenerbahçe, ibreyi Alanya'ya çevirdi.

Sarı-lacivertliler, transferin son gününe kadar transfer yapacak limite ulaşması halinde Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya çalışacak.

Alanyaspor ile bu sezon 17 lig maçında forma giyen 29 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

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