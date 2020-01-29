Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz iddia!

Mali sorunların çözülmemesi nedeniyle Ricardo Rodriguez'e imza attıramayan, ibreyiçevirdi.Sarı-lacivertliler, transferin son gününe kadar transfer yapacak limite ulaşması halinde Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya çalışacak.Alanyaspor ile bu sezon 17 lig maçında forma giyen 29 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.