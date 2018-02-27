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Fenerbahçe'de sol ayak kabusu!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor ve ilginç detay ortaya çıktı.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de sol ayak kabusu!
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27 Şubat 2018 05:10
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor. 3-1'lik yenilginin yanında vasat bir oyunun oynanması da canları sıktı. Ancak özellikle ilginç bir detay ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali'nın cezalı olduğu haftada sakatlığını yeni atlatan İsmail Köybaşı'nın sadece 32 dakika sahada kalabilmesi işleri karıştırdı.

Göreve geldiği günden bu yana transfer dönemlerinde sol beke takviye ve orta sahada sol ayaklı çift yönlü bir oyuncu arayan Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinde korkusunu yaşadı.

İsmail sakatlanıp çıktıktan sonra takımda sol ayaklı oyuncu kalmadı. Isla sol beke kayarken, Aatıf da sağ ayaklı oyuncu olarak önünde oynadı. İki yıldızın da sağ ayaklı olması sebebiyle oyun hep iç tarafa döndü.

Merkezde de Beşiktaş takımı taktiksel düzenini sık sık değiştirmesiyle Atiba, Adriano, Necip ve Tolgay gibi isimlerle hep sıkıştırdı ve topun sahibi oldu.



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