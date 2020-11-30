Fenerbahçe'de şok: 2 oyuncu sakatlandı!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından Kemal Ademi ve Diego Perotti sakatlandı, Mauricio Lemos için de bilgilendirme yapıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de şok: 2 oyuncu sakatlandı!
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30 Kasım 2020 17:42
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından 2 oyuncuda ciddi sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde Mauricio Lemos'un bileğinde kırık tespit edilmediği, Kemal Ademi'de ikinci derece yırtık, Diego Perotti'de ise diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Kemal Ademi'nin en az 2 hafta, Diego Perotti'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti'nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

PEROTTI'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

06.12.2020 Denizlispor (D)
13.12.2020 Yeni Malatya
20.12.2020 Gaziantep FK (D)
23.12.2020 Başakşehir

PEROTTI'NİN KAÇIRMASI OLASI MAÇLAR

03.01.2021 Kasımpaşa (D)
06.01.2021 Alanyaspor
10.01.2021 Erzurumspor (D)



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