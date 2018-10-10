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Fenerbahçe'de soğuk savaş bitti

Roberto Soldado, Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla ile görüşen Phillip Cocu, "Size karşı ön yargılı değilim" dedi. Üç oyuncu da tesislerde daha mutlu bir profil çizmeye başladı.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de soğuk savaş bitti
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10 Ekim 2018 07:08
Fenerbahçe'de kaptan Volkan, Aatif ve Dirar'ın Dereağzı'na gönderilmesi ve Aykut Kocaman'ın yardımcılarının görevden alınması kararı sonrası Samandıra'nın havasında yumuşama başladı.

İkinci dalgada makas yemesi muhtemel olan Soldado, Valbuena ve Isla ile hem sportif direktör Comolli hem de teknik direktör Cocu toplantılar yaptı. Görüşmelerde oyunculara kendileriyle ilgili bir ön yargı olmadığı ve gerektiğinde forma şansı bulacakları anlatıldı.

Bu zirve sonrası problemli olarak görülen isimlerin, daha mutlu bir profil çizdikleri gözlendi.

COCU VE COMOLLİ'NİN SAMANDIRA'DA AĞIRLIĞI ARTTI

Isla'nın iki maç üst üste 11 oynaması, Soldado'nun sonradan da olsa Başakşehir maçında kullanılması, pozitif havanın yükselmesini sağladı.

Ayrıca kadro dışı kararları sonrası, Comolli ve Cocu'nun Samandıra'daki ağırlığı arttı.

Yeni dönem için "Artık soğuk savaş bitti. Herkes tesislerde birbiriyle sohbet eder hale geldi" yorumları yapılıyor.

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