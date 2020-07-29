Fenerbahçe'de Smolov transferi ciddiye bindi

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kiralık olarak La Liga ekibi Celta Vigo'ya transfer olan Fedor Smolov, kiralama anlaşmasının sona ermesiyle birlikte Rusya'ya döndü. Yıldız oyuncu kariyerine farklı bir takımla devem etmek istediğini açıkladı.



GÖRÜŞMEYE SMOLOV'DAN ONAY



Bu gelişme üzerine Fenerbahçeli kurmaylar Rus santrforun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme Smolov'un bilgisi dahilinde olurken Rus golcü Fener'e prensipte 'evet' dedi.



FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün onayı alınırsa Smolov ile görüşmeler hızlandırılacak. Fener yönetimi Smolov'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO



Rus Milli Takımı'nda 39 maçta 14 golü bulunan Smolov 30 yaşında ve 1.86 boyunda. Güncellenmiş piyasa değeri ise 7 milyon Euro.



