Fenerbahçe'de Slimani'nin ayrılığında sıkıntı

Fenerbahçe ile menajeri aracılığıyla ayrılık görüşmesi yapan İslam Slimani ile bir türlü anlaşmaya varılamıyor.Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu yeni bir transfer için bedelsiz olarak bırakmaya hazır olduğu,kaydedildi.Cezayirli oyuncu feshi kabul ederse santrfor arayışları hızlanacak. Öte yandan Başakşehir'de yeterince forma şansı bulamayan Adebayor için teknik heyetin raporunun olumsuz olduğu kaydedildi.Fenerbahçe'de Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıkan Slimani, 4 gol attı.