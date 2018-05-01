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Fenerbahçe'de Skrtel'den büyük fedakarlık

Oynamakta ısrar eden ve arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Slovak stoper, karşılaşmanın ardından ambulansla hastaneye götürülme teklifini de geri çevirdi

Kaynak: Vatan
Fenerbahçe'de Skrtel'den büyük fedakarlık
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01 Mayıs 2018 10:05
Kasımpaşa karşılaşmasında kafasına aldığı darbeden sonra kafasına 5'i devre arası, 5'i de maç sonu olmak üzere toplam 10 dikiş atılan Martin Skrtel, yaptığı fedak,rlıkla gönülleri fethetti. Takım motivasyonunu da etkileyen kararlar veren tecrübeli stopere ilk müdahale saha içinde yapılırken, 45 dakika sonrasında soyunma odasında hareketli dakikalar yaşandı.

İlk bandaj sonrasında sık sık kafa vurduğu için yarası kanamaya devam eden Skrtel'in durumunun kötüye gittiğini fark eden teknik direktör Aykut Kocaman ve takım dokturu Burak Kunduracıoğlu, soyunma odasında Slovak oyuncuya, "İstersen oynayamayabilirsin. Durumun pek iyi görünmüyor. Seni hastaneye yollayım" teklifinde bulundu.

HERKESİ ETKİLEDİ

Bunun üzerine doktora dönen başarılı yıldız, "Oynamak istiyorum, sen kanı durdur yeter. Ben böyle devam ederim. Maç çok kritik, şimdi arkadaşlarımı yalnız bırakmak olmaz" ifadelerini kullanırken, kafasına atılan 5 dikiş esnasında sakinliğinden ödün vermedi.

Takım arkadaşlarının da şaşkın bakışları altında ufak bir operasyon geçiren oyuncunun bu tavrı başta Volkan Demirel olmak üzere herkesi çok etkiledi. Hatta Volkan, "Skrtel bizi Kasımpaşa maçının ikinci yarısında adeta hırslandırdı ve motivasyonumuzu yükseltti" cümlelerini kullandı.

4-1 kazandıkları mücadelenin ardından bu kez de ambulansla hastaneye götürülmek istenen Skrtel, "Buna da gerek yok" deyip kulübün görevli personeliyle ve kulübün özel arabasıyla hastanenin yolunu tuttu.

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