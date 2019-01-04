Fenerbahçe'de Skrtel seferberliği; 'Gitme, kal...'

Fenerbahçe, Skrtel'in gidişine razı olmadı. Bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmayan ve ayrılık için onay isteyen Martin Skrtel, kolay ikna olacak gibi değil. Uzun süredir Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'la anılan 34 yaşındaki savunmacıya son olarak da West Ham talip oldu.Özellikle Antalya maçının ardından yaptığı paylaşımla taraftarla arasını açan Skrtel, ayrılmak istediğini iletti. Yönetim de oyuncusunu kaptırmamak için adımı attı.Bu sezon yaşanan kaos ortamından hoşnut olmayan Skrtel'e bunun geçici olduğu anlatıldı. Gelecek sezon için kurulacak kadroda Slovak savunmacıya ihtiyaç olduğu aktarıldı ve mevcut sözleşmenin iyileştirilebileceği iletildi. Yönetimin bu tutumu sonrası rahatlayan Skrtel'in de kafası iyice karıştı, net cevabını vermedi. Fenerbahçe yönetimi ise 34 yaşındaki savunmacısıyla minimum 1 sezon daha devam etmeye kararlı. Ancak son sözü Skrtel söyleyecek.Bu sezon ligde en çok top kesen savunmacı olan Skrtel dışında F.Bahçe'nin eldeki savunmacıları yetersiz görülüyor. Skrtel'in yokluğunda Roman'ın zayıf yönleri ortaya çıkarken, Reyes'in de silik ve yumuşak futbolu F.Bahçe yönetimini bu adımı atmaya mecbur kıldı. Ersun Yanal'ın da bu yönde raporunun olduğu biliniyor. Skrtel ayarında kaliteli bir savunmacı daha isteyen Yanal, önce yenilen basit gollerin önüne geçmek istiyor, Serdar ve Sadık hedefte...