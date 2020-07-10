Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
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10 Temmuz 2020 20:57
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını yarın (11 Temmuz) yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



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