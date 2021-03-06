Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de

Ligde artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de orta sahada İrfan Can Kahveci formayı alıyor. Mesut Özil'in sakatlığı sonrası 26 yaşındaki yıldızın etkisini kısa sürede hissettirmesi ve saha içi sorunlarına çare olması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de
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06 Mart 2021 09:40
Fenerbahçe, Antalyaspor mücadelesinde puan kaybetti ve oyunu eleştirildi. Trabzonspor maçı sonrası toparlanması beklenen sarı-lacivertlilerin bu beklentisi kısa sürdü.

Antalyaspor'a karşı evinde 70 dakika organize atak geliştirmekte zorlanan takımda kötü oyuna Mesut Özil de çare olamadı.

Yıldız futbolcu da sakatlığı sebebiyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

Bu nedenle yeni bir çare aranıyor. Takımın oyununu toparlaması beklenen yeni isimse İrfan Can Kahveci oldu. Sakatlığını atlatan 26 yaşındaki futbolcu ilk kez sarı-lacivertli forma ile tanıştı.

Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren İrfan Can etkisini kısa sürede hissettirdi. Bu haftaki Konyaspor maçıyla birlikte başarılı oyuncu orta sahanın merkezinde yer alacak.

Oyunu iki yönlü oynayan İrfan Can'ın yeni dönemle birlikte takımın liderlerinden biri olması hedefleniyor.

Yıldız ismin özellikle etkili şutları söz konusu. Sarı-lacivertliler gol için taktik çalışmalar yaparken İrfan'ın da şutlarına güveniyor.

Bu nedenle teknik heyet futbolcunun kendini iyi hissettiği noktalardan kaleyi yoklamasını istedi. Benzer şekilde serbest vuruşlar da İrfan Can Kahveci'ye emanet edildi.

2 gol 1 asist

Sezonun ilk yarısını Başakşehir'de geçiren İrfan Can Kahveci, 18 lig maçında 2 gol 1 asistle oynamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta 3 gol 1 asist yapan İrfan Can, Fenerbahçe'de de ilk kez Antalyaspor önünde forma giydi, 23 dakika süre aldı.



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