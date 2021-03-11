Fenerbahçe'de sıra geldi Kadıköy'e

Deplasman kralı Fenerbahçe, evinde de ezici üstünlük kurmayı hedefliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sıra geldi Kadıköy'e
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11 Mart 2021 10:59
Fenerbahçe, deplasman maçlarındaki başarısını artık iç sahaya yansıtacak. Sarı- lacivertliler, Avrupa'nın en önemli 10 liginde ilk 3 sıradaki takımlar dikkate alındığında, evinde en kötü puan yüzdesine 2. takım konumunda. Bu sezon Kadıköy'de 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kanarya, 1.6 puan ortalamasında kaldı.

Bu istatistiği galibiyet serisiyle geride bırakmak isteyen Teknik Direktör Erol Bulut, oyun formatında değişikliğe gidecek. Bulut, Konyaspor deplasmanındaki ilk 35 dakikalık baskılı futbolu 90 dakikaya yaymak istiyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir viraja girilirken Fenerbahçe'nin hocası özellikle iç saha maçlarında rakiplere ezici üstünlük kurmayı hedefliyor.

DİKKAT ÇEKEN VERİLER

-Duran topta en çok gol atan takım (19).
-Akan oyunda en az gol yiyen iki takımdan biri (15).
-Maç başına en çok gol pozisyonuna giren en iyi ikinci takım (7).



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