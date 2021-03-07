Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı.

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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı
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07 Mart 2021 16:14
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş'ün tedavisine başlandı.

27 yaşındaki futbolcunun 1 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla ligde 13 maça çıkan Gümüş, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

 

 



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