Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş'ün tedavisine başlandı.
27 yaşındaki futbolcunun 1 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla ligde 13 maça çıkan Gümüş, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.
27 yaşındaki futbolcunun 1 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla ligde 13 maça çıkan Gümüş, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.