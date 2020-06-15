Fenerbahçe'de Simon Falette göze girdi!

Feenrbahçe'nin stoperi Simon Falette, Kayserispor maçındaki performansıyla taraftarının beğenisini topladı.



90 dakika boyunca sahada kalan Falette, 4 kez hava topuna çıktı ve 3'ünü kazandı.



Savunmada yaşanan tehlikeleri başarıyla savuşturan Simon Falette, 2 kez rakip atakları uzaklaştırdı, 1 kez de pas arası yaptı ve topu takımına kazandırdı.



6 kez Hes Kablo Kayserisporlu oyuncularla ikili mücadeleye giren Gineli stoper, bu mücadelelerin 4'ünü kazandı.



