Fenerbahçe'de Simon Falette göze girdi!

Fenerbahçe'nin E. Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette, Kayserispor maçındaki performansıyla göz doldurdu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Simon Falette göze girdi!
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15 Haziran 2020 13:16
Feenrbahçe'nin stoperi Simon Falette, Kayserispor maçındaki performansıyla taraftarının beğenisini topladı.

90 dakika boyunca sahada kalan Falette, 4 kez hava topuna çıktı ve 3'ünü kazandı.

Savunmada yaşanan tehlikeleri başarıyla savuşturan Simon Falette, 2 kez rakip atakları uzaklaştırdı, 1 kez de pas arası yaptı ve topu takımına kazandırdı.

6 kez Hes Kablo Kayserisporlu oyuncularla ikili mücadeleye giren Gineli stoper, bu mücadelelerin 4'ünü kazandı.



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