Fenerbahçe'de Serdar Aziz sürprizi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan fakat Sarı Lacivertli formayla kariyerine devam etme kararı alan tecrübeli stoper Serdar Aziz büyük bir sürprize imza attı.

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz sürprizi!
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04 Kasım 2020 11:54


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