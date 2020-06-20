Kasımpaşa maçında stoper bölgesindeki belirsizlik devam ediyor. Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında sakatlanan ve tedavisine başlanan Serdar Aziz'in durumu bugün belli olacak. 29 yaşındaki oyuncu yetişmezse savunmanın göbeğinde Jailson ile Falette'in yer alması bekleniyor. Cezalı Emre ve Ozan'ın yerine ise orta sahada Tolga ve Ekici yer alacak.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz seferberliği
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı maçta stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor
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20 Haziran 2020 14:01
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