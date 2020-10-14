Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Salı günkü antrenmana ağrıları bulunan Serdar Aziz katılmadı.
Bu durum, Lemos'un cezası nedeniyle zorlu maçta Serdar'ı oynatmayı planlayan Erol Bulut'un canını sıktı.
Gökhan Gönül'e de takımdan ayrı özel program uygulandı.
Sadık Çiftpınar ilk 11'e...
Göztepe maçında Tisserand'ın savunmanın göbeğindeki partnerinin Sadık'ın olacağı öğrenildi.
Bu durum, Lemos'un cezası nedeniyle zorlu maçta Serdar'ı oynatmayı planlayan Erol Bulut'un canını sıktı.
Gökhan Gönül'e de takımdan ayrı özel program uygulandı.
Sadık Çiftpınar ilk 11'e...
Göztepe maçında Tisserand'ın savunmanın göbeğindeki partnerinin Sadık'ın olacağı öğrenildi.