Fenerbahçe'de Serdar Aziz sıkıntısı!

Cezalı olan Mauricio Lemos'un yerine oynatılması planlanan Serdar Aziz, ağrıları nedeniyle antrenmana katılmadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sıkıntısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2020 10:56
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Salı günkü antrenmana ağrıları bulunan Serdar Aziz katılmadı.

Bu durum, Lemos'un cezası nedeniyle zorlu maçta Serdar'ı oynatmayı planlayan Erol Bulut'un canını sıktı.

Gökhan Gönül'e de takımdan ayrı özel program uygulandı.

Sadık Çiftpınar ilk 11'e...

Göztepe maçında Tisserand'ın savunmanın göbeğindeki partnerinin Sadık'ın olacağı öğrenildi.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için