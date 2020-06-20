Fenerbahçe'de Serdar Aziz kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de sakatlığı olan Serdar Aziz, Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de Serdar Aziz kadroya alınmadı
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20 Haziran 2020 22:33
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan ve yerini Jailson'a bırakan Serdar Aziz, son idmanda takımdan ayrı çalışmasına rağmen tamamen iyileşmediği tespit edilince kadroya alınmadı.

Emre Belözoğlu cezalı

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.

Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.



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