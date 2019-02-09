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Fenerbahçe'de Semih Özsoy konuşacak!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 11 Şubat Pazartesi günü canlı yayına katılacak.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Semih Özsoy konuşacak!
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09 Şubat 2019 23:59
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih  Özsoy, 11 Şubat Pazartesi gününe canlı yayında açıklamalar yapacak.

Yapılan açıklamda; Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un NTV'de yayınlanan %100 Futbol'a konuk olacağı ve programın 20.30'da başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe cephesi, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından hakem Mete Ulusoy'a tepki göstermişti.

 

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