Fenerbahçe'de Semih Özsoy konuşacak!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 11 Şubat Pazartesi gününe canlı yayında açıklamalar yapacak.
Yapılan açıklamda; Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un NTV'de yayınlanan %100 Futbol'a konuk olacağı ve programın 20.30'da başlayacağı belirtildi.
Fenerbahçe cephesi, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından hakem Mete Ulusoy'a tepki göstermişti.
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Yapılan açıklamda; Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un NTV'de yayınlanan %100 Futbol'a konuk olacağı ve programın 20.30'da başlayacağı belirtildi.
Fenerbahçe cephesi, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından hakem Mete Ulusoy'a tepki göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın