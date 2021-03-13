Fenerbahçe'de Selahattin Baki'nin cezası kaldırıldı

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'ye verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırılarak, 30 bin TL para cezası verildi.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ve idarecisi Selehattin Baki ile ilgili PFDK'nın 11.03.2021 tarihli E.2020-2021/804 K.2020-2021/994 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.03.2021 Cumartesi günü saat 13:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selehattin Baki ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.



Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selehattin Baki'nin kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile,



Karar verilmiştir.







