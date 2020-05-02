Fenerbahçe'de savunmaya hedef; Ramiro Funes Mori

Son iki sezonda savunmada büyük sıkıntılar yaşayan F.Bahçe, bu sorunu Ramiro Funes Mori ile çözecek. İki yıldır formasını giydiği Villarreal'de gözden çıkarılan Arjantinli stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, kiralama yöntemini gidecek. İspanyol ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da devrede olduğu bu transferde tüm şartları zorlayacak. Villarreal'deki ilk sezonunda vazgeçilmezler arasında yer alan Mori, ikinci yılında ise forma savaşını kaybetti.İspanyol ekibinin 9 milyon euro bonservis bedeli ile Everton'dan kadrosuna kattığı Tangocu, takımdaki ilk yılında 42 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol sevinci yaşayan, 1 de asist yapan Mori, ikinci sezonunda ise yalnızca 12 resmi karşılaşmaya çıktı. La Liga'da 7, Kral Kupası'nda da 5 maçta forma giyen Arjantinli oyuncunun gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği İspanyol medyasına da yansıdı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Villarreal'den önce Everton ve River Plate formaları giydi.Bu yıl Villarreal'de az süre alan Ramiro Funes Mori, önceki sezon 31 La Liga maçında 15 sarı kart gördü. Savunmada agresif futboluyla öne çıkan Arjantinli, hızı ve tekniğiyle de dikkat çekiyor.Gelecek yılın kadrosunda düşünülmediği Villarreal'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Mori, 12 resmi maçta oynadı. 903 dakika sahada kalan Tangocu, 1 de gol sevinci yaşadı.