Fenerbahçe'de savunmanın son halkası için geri sayım

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Tisserand transferini bitirmek için artık gün sayıyor. Sarı lacivertliler, Wolfsburg ile 2 milyon euroya el sıkıştı.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de savunmanın son halkası için geri sayım
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02 Eylül 2020 12:16
Birçok bölgeye takviye yapan Fenerbahçe, savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor.

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor. 

Erol Bulut'un savunmada 1 numarası olarak gösterilen Tisserand şu anda en çok mesai harcanan isim konumunda bulunuyor

Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.

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