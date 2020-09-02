Fenerbahçe'de savunmanın son halkası için geri sayım

Birçok bölgeye takviye yapan Fenerbahçe, savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor.



Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.



Erol Bulut'un savunmada 1 numarası olarak gösterilen Tisserand şu anda en çok mesai harcanan isim konumunda bulunuyor



Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.



