Fenerbahçe'de savunmanın son halkası için geri sayım

Birçok bölgeye takviye yapan Fenerbahçe, savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor.
Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.
Erol Bulut'un savunmada 1 numarası olarak gösterilen Tisserand şu anda en çok mesai harcanan isim konumunda bulunuyor
Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.
Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.
Erol Bulut'un savunmada 1 numarası olarak gösterilen Tisserand şu anda en çok mesai harcanan isim konumunda bulunuyor
Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.