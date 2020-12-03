Yaz döneminin transfer şampiyonu Fenerbahçe, ocak ayında kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler ligin 10 haftalık bölümü ve bilhassa Beşiktaş derbisindeki kötü görüntüler sonrası savunmaya takviye yapmak istiyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen ve bu sezon fikstürün artmasının da etkisiyle işini şansa bırakamayan Fenerbahçe'de yeni bir stoper için düğmeye basılıyor. Sezon başında kadroya gelen Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand tam anlamıyla istenen seviyede olmadı.



Özellikle Lemos'un Beşiktaş maçındaki sıkıntılı görüntüsü ve sertlikten uzak yapısı gelecek açısından endişelendiriyor. Serdar Aziz, Süper Lig için deneyimli bir isim olsa da istikrarsız yapısı bulunuyor.



Marcel Tisserand geçmiş dönemlerde şampiyonluk kazandıran Lugano, Bruno Alves ve Luciano gibi isimler kadar sert ve etkili olamıyor. Hatta Tisserand'ın Beşiktaş karşısında yenilen 3. golde topu uzaklaştıramaması da eleştiri konusu oldu.



Sadık ise şu anda ilk 11 oyuncusu olarak görülmüyor, kupada rotasyona katılıyor. Bu nedenle devre arası transfer dönemi için sarı-lacivertlilerde stoper arayışları ve yeni isimler üzerinde araştırmalar hız kazandı. Fenerbahçe'de yıllardır transfer dönemlerinde stoper hattına sürekli transfer yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde 2015-16 sezonundan bu yana defans transferinde sürekli bir hareketlilik yaşanıyor. Simon Kjaer ve Abdoulaye Ba ile başlayan transfer süreci 5 yıllık zaman zarfında Neustadter, Skrtel, Neto, Diego Reyes, Serdar Aziz, Sadık, Zanka, Rami, Tisserand ve Lemos hamleleri yapıldı, ancak kalıcı bir başarı sağlanamadı.



