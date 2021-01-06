Fenerbahçe'de savaşçı: Mert Hakan

Fenerbahçe'de genelde hücum istatistiklerinde ön plana çıkan Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçında savunmaya verdiği katkıyla dikkat çekti

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de savaşçı: Mert Hakan
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06 Ocak 2021 12:36
Yıldız futbolu genelde hücum istatistiklerinde ön plana çıkıyordu. Kasımpaşa karşısında orta sahanın ortasında görev yapan Mert Hakan, bu kez savunmaya verdiği katkıyla parladı.

9 ikili mücadele kazanarak bu alanda sahanın en iyisi olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 sahipsiz top kazandı. Mert Hakan ayrıca yüzde 93.3'lük pas isabet oranıyla bu alanda da maçın en iyi futbolcusu oldu. Yıldız oyuncu, 5 çalım atarken, 6 da sahipsiz top kazandı. 




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