Yıldız futbolu genelde hücum istatistiklerinde ön plana çıkıyordu. Kasımpaşa karşısında orta sahanın ortasında görev yapan Mert Hakan, bu kez savunmaya verdiği katkıyla parladı.9 ikili mücadele kazanarak bu alanda sahanın en iyisi olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 sahipsiz top kazandı. Mert Hakan ayrıca yüzde 93.3'lük pas isabet oranıyla bu alanda da maçın en iyi futbolcusu oldu. Yıldız oyuncu, 5 çalım atarken, 6 da sahipsiz top kazandı.