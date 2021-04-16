Fenerbahçe'de santrfor aranıyor!

Fenerbahçe'de Enner Valencia ödemi henüz geçmediği için antrenmanlara başlayamadı. Sağlık ekibi, Ekvadorlu oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor. Valencia ise çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor. Oyuncunun pazar akşamı sahada olma ihtimali yüzde 51... Ancak teknik heyet her ihtimali gözden geçirerek tüm seçenekleri görmek için santrforda birçok ismi deniyor.



SAMATTA FAVORİ AMA SİNAN GÜMÜŞ DE OYNAYABİLİR

Samatta, Thiam ve Cisse oynayabilecek durumda olmasına rağmen Belözoğlu, en uçta Sinan Gümüş ile Bright Osayi-Samuel isimlerini denedi ve henüz kararını veremedi. Samatta mevcut isimler arasında favori gösterilse de Sinan ve Osayi'nin santrfor oynamasının sürpriz olmayacağı belirtildi. Belözoğlu'nun bu iki ismi B planı olarak da kullanabileceği ifade edildi.



