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Fenerbahçe'de şampiyonluk sözü!

Fenerbahçeli oyuncular şampiyonluk iddiasını yüksek sesle dile getirdi. Volkan, "Bu yükseliş bitmeyecek" derken, Josef, "Savaşmayı öğrendik. İpi biz göğüsleriz" dedi.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de şampiyonluk sözü!
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20 Aralık 2017 07:16
Fenerbahçe'de 5 maçlık galibiyet serisi futbolcuları şampiyonluk havasına şimdiden sokmuş durumda. Beklenenden çok daha zor geçen ve 2. yarıda atılan gollerle 2-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçının ardından Sarı-Lacivertli futbolcuların soyunma odasındaki coşkusu görülmeye değerdi.

Şampiyonluk lafını yüksek sesle dile getirmeye başlayan Sarı- Lacivertli futbolcular aynı zamanda iddialarını ve inançları da ortaya koyuyorlardı.

VOLKAN: ARKAMIZA BAKMAYACAĞIZ
Kaptan Volkan Demirel, "Bu yükselişimiz bitmeyecek. Hızımızı aldık ve arkamıza bakmayacağız" diye haykırırken, takımın orta sahadaki cengaveri Josef de Souza da "Savaşmayı da yardımlaşmayı da öğrendik. Bu sezon ipi biz göğüsleyeceğiz" diyerek iddialarını ortaya koydu.

BU ŞAMPİYONLUK DAHA ANLAMLI OLACAK
İsmail Köybaşı da "Şampiyonluğu bu forma altında yaşamak çok daha anlamlı olacak. Bunu çok istiyorum. Herkesin istemesi ve savaşması bizi buraya getirdi. Bundan sonra da böyle olsun" ifadesini kullandı. Teknik patron Aykut Kocaman da futbolcuların coşkusunu ve inancını gülümseyerek izledi.

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