Fenerbahçe'de şampiyonluk havası

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı maçta Fenerbahçe ikinci yarının 64. dakikasında Samatta'nın attığı gol ile 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.Bu sonuçla ligde puanını 62'ye yükselterek ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile puan farkını maç fazlasıyla 2'ye düşürdü.Kanarya'da yeniden şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, futbolcularıyla konuşarak kayıpsız gitmeleri halinde ipi göğüsleyebileceklerini söyledi.Bu arada Fenerbahçe, Yeni Malatya maçının hazırlıklarına da başladı.Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan tüm isimler negatife döndü. Sarı-Lacivertliler'de negatife dönen 3 futbolcunun ardından, kalan 2 isim de koronavirüsü atlattı.Fenerbahçe'nin golcüsü Samatta,diye konuştu.