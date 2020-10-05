Fenerbahçe'de Samatta sevinci

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü mağlup ettiği maçta ilk kez 11'de sahaya çıkan ve 2 gol atan Mbwana Samatta'nın performansı büyük sevinç yarattı

Haber; Milliyet
Fenerbahçe'de Samatta sevinci
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05 Ekim 2020 08:54
Fenerbahçe'de Karagümrük'e karşı atılan 2 golün sahibi Mbwana Samatta'nın performansı büyük sevince neden oldu.

Vedat Muriç'in boşluğunu doldurması beklenen Tanzanyalı futbolcunun kısa sürede bu kadar önemli bir çıkış yapacağını kimse beklemiyordu. Attığı gollerin yanısıra oyun içindeki rolü de teknik heyeti memnun etti.

Topla bulaşamadığı anlarda orta sahaya, kanatlara kadar gelip top alan ve pas trafiğine giren yıldız forvetin daha da iyi hale geleceği ifade edildi.
İyi başlangıç yapması Samatta'nın özgüveni açısından da çok önemliydi. Milli ara sonrası Samatta ile birlikte takımın uyumu arttıkça daha iyi sonuçlar alınacağı belirtildi. Takımın oyununda Samatta'nın rolünün önemli olduğu vurgulandı.



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