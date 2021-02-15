Fenerbahçe'de Samatta kayıplarda

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, sarı lacivertlilerde hayal kırıklığına neden oldu.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Samatta kayıplarda
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15 Şubat 2021 10:58
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, sarı lacivertlilerde hayal kırıklığı yaşattı.

Tanzanyalı golcü ikinci maçında Fatih Karagümrük'e 2 gol attıktan sonra adeta kayboldu

Son 15 karşılaşmada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen tecrübeli santrfor kulübeye düştü. Teknik heyet, Samatta'yı kendine getirebilmek ve kalan 17 haftada katkı alabilmek için yoğun terapi uyguluyor..



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