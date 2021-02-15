Fenerbahçe'de Samatta kayıplarda

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, sarı lacivertlilerde hayal kırıklığı yaşattı.
Tanzanyalı golcü ikinci maçında Fatih Karagümrük'e 2 gol attıktan sonra adeta kayboldu
Son 15 karşılaşmada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen tecrübeli santrfor kulübeye düştü. Teknik heyet, Samatta'yı kendine getirebilmek ve kalan 17 haftada katkı alabilmek için yoğun terapi uyguluyor..
Tanzanyalı golcü ikinci maçında Fatih Karagümrük'e 2 gol attıktan sonra adeta kayboldu
Son 15 karşılaşmada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen tecrübeli santrfor kulübeye düştü. Teknik heyet, Samatta'yı kendine getirebilmek ve kalan 17 haftada katkı alabilmek için yoğun terapi uyguluyor..