Fenerbahçe'de Samatta, 70 günlük orucunu açtı

Fenerbahçe'de Samatta, 70 gün sonra ilk golünü Denizlispor ağlarına bıraktı.

Haber; AA
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Fenerbahçe'de Samatta, 70 günlük orucunu açtı
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05 Nisan 2021 22:51
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı milli futbolcusu Mbwana Samatta, Denizlispor'u 1-0 yendikleri maçta sarı-lacivertli formayla 70 gün sonra fileleri havalandırdı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Samatta, son olarak Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak'ta Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'un 3-0 yendiği maçta skor tabelasını değiştirmişti. Tanzanyalı oyuncu, böylece 10'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 11 karşılaşma sonra gol sevinci yaşadı.

Mbwana Samatta, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda gol sayısını 6'ya çıkardı.



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