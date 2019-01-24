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Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Fenerbahçe'de, Michael Frey sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor ile oynanan maçın 29. dakikasında kenara gelmek zorunda kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de sakatlık şoku
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24 Ocak 2019 21:04
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlık nedeniyle erken bir değişiklik yaşandı.

Fenerbahöe'de abacağında çekme hisseden Michael Frey oyuna daha fazla devam edemedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 29. dakikada erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Sarı-lacivertli ekipte bu dakikada Frey yerine oyuna Nabil Dirar dahil oldu.

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