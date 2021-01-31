Fenerbahçe'nin 10 numara oyuncusu Dimitrios Pelkas, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.



Hücum oyuncusu sakatlığı sonrasında 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.



Yunan orta sahanın son durumu hakkında açıklama yapan teknik direktör Erol Bulut " "Pelkas'ın arka adelesinde bir sertlik oldu, riske atmadık kendisini. Şu anda bir sorunu görünmüyor." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 Şubat günü Hatayspor ve 6 Şubat günü Galatasaray'la karşılaşacak.











