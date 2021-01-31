Fenerbahçe'de sakatlık: Pelkas

Fenerbahçeli oyuncu Pelkas, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak sahayı terk etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de sakatlık: Pelkas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2021 20:33
Fenerbahçe'nin 10 numara oyuncusu Dimitrios Pelkas, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Hücum oyuncusu sakatlığı sonrasında 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Yunan orta sahanın son durumu hakkında açıklama yapan teknik direktör Erol Bulut ""Pelkas'ın arka adelesinde bir sertlik oldu, riske atmadık kendisini. Şu anda bir sorunu görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 Şubat günü Hatayspor ve 6 Şubat günü Galatasaray'la karşılaşacak.



 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için