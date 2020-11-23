Fenerbahçe'de sahne genç yıldızların

Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünen teknik direktör Erol Bulut, kupada forma şansı veremediği isimlere şans verecek.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sahne genç yıldızların
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23 Kasım 2020 09:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı 24 Kasım Salı günü start alıyor. Fenerbahçe, 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. 21.00'de başlayacak maç, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. 

Hafta sonu Beşiktaş derbisini de düşünen teknik direktör Erol Bulut, kupada forma şansı veremediği isimlerle sahada olacak.

Genç yıldızlar Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu, kupa maçında F.Bahçe'nin en önemli kozları olacak. Bulut, "Şimdi sizin sıranız" diyerek oyuncularını hazırlıyor.



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