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Fenerbahçe'de sahne Eljif Elmas'ın

Fenerbahçe, kritik Benfica maçında orta sahasını verimli kullanmaya çalışacak, kampın yıldızı Eljif Elmas yine göz önünde olacak.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de sahne Eljif Elmas'ın
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06 Ağustos 2018 03:48
Benfica önünde zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm taktiksel konular orta sahada birleşiyor. Maçın orta sahada şekilleneceğini düşünen Phillip Cocu ve teknik heyet, bu durumu öne çıkarıyor.

Sarı-lacivertli takımda Josef de Souza'nın cezalı oluşu handikap olarak gözükse de diğer artı taraflara da dikkat çekiliyor. Sezon öncesi kampının yıldızlaşan ismi Eljif Elmas, Cocu'nun planlarında önemli bir yer tutuyor.

İyi bir ritim yakalayan, özgüvenini bulan ve form tutturan Eljif'in çift yönlü oyunu önem arz edecek. Hem pas alışverişi, hem takımın dikine oyunu hem de tempo açısından genç yıldıza büyük iş düşecek.

Emre Belözoğlu'nun ayrılığından beri böylesine tempolu ve diri bir orta sahaya hasret kalan Fenerbahçe'de Makedon futbolcu farklı bir rolü de kapmış oldu. Henüz 18 yaşında olmasına karşın Phillip Cocu'nun büyük güven duyduğu Eljif Elmas, Portekiz'deki ilk mücadelede hem takımın hem de bireysel anlamda kendisinin geleceğini de tayin edecek.



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