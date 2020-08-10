Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yapılan sağlık testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı
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10 Ağustos 2020 17:15
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının sağlık testlerinin tamamlandığını açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, futbol A takımı teknik heyeti, oyuncuları ve Can Bartu Tesisleri'nde görevli idari personelin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. 

Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin ardından, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

 




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