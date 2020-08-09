Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını dün gerçekleştiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri yapılyor

Haber; AA
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
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09 Ağustos 2020 15:00
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını dün gerçekleştiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Acıbadem arasında imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolcularımıza EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı." ifadelerine yer verildi.




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