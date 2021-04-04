Fenerbahçe'de sağ bek kararı

Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bek mevkisinde oynayacak isim merak konusu oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sağ bek kararı
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04 Nisan 2021 11:47
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor kozlarını paylaşacak.Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bek mevkisinde oynayacak isim merak konusu oldu.

GÖKHAN OLMAZSA LEMOS!

Denizlispor karşısında sahaya süreceği on biri büyük ölçüde belirleyen Emre Belözoğlu, sağ bekte Gökhan ile Lemos arasında tercih yapacak. Nazım'ın yokluğunda sakatlığı tam geçmeyen Gökhan'ın da yetişmemesi halinde Lemos görev yapacak.



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