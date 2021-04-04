Fenerbahçe'de sağ bek kararı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında

ile Denizlispor

kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bek mevkisinde oynayacak isim merak konusu oldu.Denizlispor karşısında sahaya süreceği on biri büyük ölçüde belirleyen Emre Belözoğlu, sağ bekte Gökhan ile Lemos arasında tercih yapacak. Nazım'ın yokluğunda sakatlığı tam geçmeyen Gökhan'ın da yetişmemesi halinde Lemos görev yapacak.