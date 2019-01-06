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Fenerbahçe'de Sadık kampa katıldı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, yeni takımının Antalya kampına katıldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Sadık kampa katıldı
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06 Ocak 2019 11:42
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli ekibin devre arası kampına katıldı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Sadık, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp oteline gitti.

Sadık Çiftpınar, otelde idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal tarafından karşılandı. Yanal, Sadık'a, "Allah uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamanı nasip etsin." dedi.

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